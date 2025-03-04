Реперка alyona alyona хоче купити житло у Вигоді та готується стати мамою

Знаменитість уже майже два роки перебуває у серйозних стосунках. Пара планує народження дітей та активно готується до цього.

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В інтерв’ю Сергію Лиховиді реперка alyona alyona розповіла, що мріє про двох дітей, пише Інформатор.

Розмову, що загалом тривала понад 2,5 години, знімали у Вигоді на Калущині, де зараз мешкає знаменитість, яка представляла Україну на “Євробаченні-2024”. Артистка зізналася, що саме їй подобається на Прикарпатті і чим займається у сільській місцевості у вільний час.

Також alyona alyona зізналася, що мріє про двох дітей. І народити їх хотіла би до 40-ка років (зараз їй 33). Жити вона планує саме у Вигоді і її обранець також підтримує таке рішення. Пара має намір придбати спільне житло. Авто співачка собі вже купила.

“Тут, у Вигоді хочеться мати щось своє, щоб я могла народить дитину і тут собі якось заземлитися. Хочеться хату якусь…, щоб дитина гралася й босими ногами гуляла”, — сказала вона.

Поділилася артистка, що все життя вона більше віддавала, ніж накопичувала. А зараз час осісти та подумати про народження дітей.

“Мені вже 33 роки, а я до 40 запланувала двох дітей, дай Бог”, – каже alyona alyona.

Реперка планує трохи схуднути, щоб не було проблем із вагітністю.