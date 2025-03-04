Галицька трансверсальна залізниця Ostbahn: спортивна подія відроджує історичну пам’ять про втрачену транспортну артерію

Легкоатлетичний “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Ostbahn”, який відбудеться 3 травня, стартуватиме з вузлової станції Хриплин, де колись пролягала залізнична гілка Станіслав-Гусятин Галицької трансверсальної залізниці, знищена під час Другої світової війни.

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Галицька трансверсальна залізниця Ostbahn

Багата залізнична історія Івано-Франківщини знову опиняється в центрі уваги завдяки унікальній спортивно-просвітницькій події, яка відбудеться 3 травня цього року. Учасники пробігу GTR trail OSTBAHN побіжать трасою колишньої залізничної гілки Станіслав-Гусятин, відновлюючи історичну пам’ять про важливу транспортну артерію регіону – Галицьку трансверсальну залізницю, яка перестала існувати в 1944 році через руйнування під час військових дій.

“Історія говорить до нас, важливо її чути!”, – наголошує Дмитро Романишин, ветеран, голова організаційного комітету змагань та керівник СПЦ “Каменяр”, підкреслюючи просвітницький аспект події, яка привертає увагу до малодосліджених сторінок залізничної історії Галичини та їх значення для сучасного економічного розвитку регіону.

GTR trail OSTBAHN

Змагання, що організовуються ГО СПЦ “Каменяр” за підтримки управління спорту ОДА Івано-Франківської області, Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області та Івано-Франківського обласного центру фізичного здоров’я “Спорт для всіх”, мають низку важливих цілей:

підтримку ветеранів ЗСУ та допомогу волонтерам,

відзначення Дня Європи в Україні,

пропаганду здорового способу життя, боротьбу з наркоманією та шкідливими звичками серед підростаючого покоління,

залучення до культури бігу різних вікових категорій населення

актуалізацію питання відновлення залізничного сполучення між Івано-Франківськом та Тернополем.

Програма змагань включає різноманітні дистанції для учасників різного віку та рівня підготовки: дорослі зможуть пробігти 34, 16, 9 та 3 кілометри, а для дітей передбачені дистанції у 1 кілометр, 800 та 500 метрів. Траса пробігу з ґрунтовим покриттям пролягатиме вздовж автошляху Н-18, стартуючи з чотирьох різних точок: м. Івано-Франківськ (вул. Пресмашівська 6А) для дистанції 34 км, Клубівецького кільця (Тлумацька громада) для дистанції 16 км, автобусної зупинки в с. Олешів для 9 км та спортивного майданчика “Луг” у с. Нижнів для 3 км.

Всі учасники фінішуватимуть у с. Нижнів, на місці колишнього залізничного мосту на березі річки Дністер, поряд з австрійським шосейним мостом. Для забезпечення комфорту учасників організатори передбачили пункти гідратації на трасі, доставку особистих речей до фінішу, а також трансфер з Івано-Франківська до точок старту і назад до міста після завершення змагань.

Станція Хриплин: 150 років історії

Сьогоднішня залізнична вузлова вантажна станція Хриплин, яка належить до Львівської дирекції залізниць та має 16 колій, була введена в експлуатацію ще в далекому 1866 році. Згодом стала ключовою станцією для гілки Станіслав-Гусятин, що розпочала свою роботу в 1884 році. Трасуванням та розробкою проєкту керував відомий інженер Юліус Лотт, а основні будівельні роботи виконувало підприємство “Шварц”.

Історична довідка, опублікована організаторами пробігу, зазначає, що Юліус Лотт помер у 1883 році, так і не побачивши першого експериментального вантажного потяга, який проїхав залізницею 1 листопада 1884 року з Станіслава до Бучача, а у вузловій станції Хриплин існували чотири напрямки, що відгалужувалися: на Станіслав, на Чернівці (через Коломию), на Вороненку (через Делятин) та на Гусятин (через Нижнів, Монастириська, Бучач, Чортків).

Саме тут організатори трейлу GTR trail OSTBAHN 3 травня цього року розпочнуть старт. І саме тут було обірване життя залізничної гілки Станіслав-Гусятин у 1944 році відступаючими німецько-угорськими військами та перервано сполучення між Івано-Франківськом та Тернополем(зірвані мости на Дністрі, Бистриці, Вороні).

“По колишній трасі останньої, нині неіснуючої гілки і відбувається спортивна легкоатлетична подія “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці ОСТБАН” (шлях на схід по нім.) Саме тут, поблизу вузлової станції Хриплин, певний час мешкав у залізничному вагоні Симон Петлюра, у 1920 році керуючи військами у боях з більшовиками у радянсько-польській війні (є короткі спогади, як ходив на Бистрицю прогулюватись, також був у Нижневі на параді українських і польських військ, засудив випадки мародерства місцевих євреїв)”, – відмічає Дмитро Романишин.

Залізниця успішно пережила Першу світову війну та цінувалася всіма арміями, проте її доля була трагічно перервана в 1944 році, коли відступаючі німецько-угорські війська знищили транспортну інфраструктуру, зірвавши мости на Дністрі, Бистриці та Вороні, що призвело до переривання сполучення між Івано-Франківськом та Тернополем, яке не відновлено й досі.

“На сьогодні не вистачає 65 км залізничного полотна до Бучача. Саме тут, ми віримо, розпочнеться відбудова історичної та дуже важливої для економічного розвитку держави відтинку залізної дороги, що об’єднає столицю України Київ та Прикарпаття напряму, без об’їздів”, – висловлюють надію організатори пробігу, зазначаючи, що в даний час певні чиновники української залізниці не виявляють зацікавленості у відновленні цієї гілки, і лише державницька позиція уряду може змінити ситуацію.

Особливу увагу дослідників історії залізниці привертає Хриплинський міст через Бистрицю, який є ключовим елементом цієї транспортної артерії, де навіть сьогодні проглядається порожнє місце від опор, на яких колись розташовувалося залізничне полотно гілки Станіслав-Гусятин, адже міст був перебудований після Другої світової війни, коли була знищена частина цієї гілки, але оригінальні опори збереглися до наших днів.

Реєстрація на змагання триватиме до 2 травня 2025 року на сайті “Всі пробіги”. Вартість участі становить 700 гривень для дорослих, а для дітей та учасників бойових дій реєстрація безкоштовна. Кожен зареєстрований учасник отримає стартовий пакет, який включає стартовий номер, сувенір на пам’ять, доставку особистих речей до фінішу та підживлення на пунктах гідратації і фініші. Організатори забезпечили ліміт учасників – 270 осіб (120 дорослих та 150 дітей).

Програма заходу передбачає не лише саме змагання, але й офіційну церемонію відкриття, покладання квітів, обід, а також спеціальну реабілітаційну програму для ветеранів та навчання дітей операторами дронів, що підкреслює комплексний підхід організаторів до проведення подібних заходів.

Спортивна подія “Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Ostbahn” не лише пропагуватиме здоровий спосіб життя, але й приверне увагу громадськості до важливості відновлення історичної залізничної інфраструктури для економічного розвитку регіону та покращення транспортного сполучення між західними областями України та столицею, а організатори обіцяють незабаром опублікувати ширше історичне дослідження, яке базуватиметься на архівних джерелах та розкриє маловідомі факти про цю важливу транспортну артерію Галичини.