Прикарпатець “на замовлення” підпалив автомобіль поліції: який вирок виніс суд

На Прикарпатті до 4 років за ґратами засуджено чоловіка, який підпалив службовий автомобіль поліції.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура

За публічного обвинувачення прокурорів Косівської окружної прокуратури суд визнав винуватим місцевого мешканця в умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч.2 ст.194 КК України).

В суді доведено, що у ніч проти 13 грудня 2024 року раніше судимий чоловік підпалив службовий автомобіль поліції. Він проник на територію Косівського районного відділу поліції та облив Renault Duster легкозаймистою речовиною і підпалив.

Підпал він здійснив «на замовлення», виконавши усі надані через Telegram-канал інструкції, за заздалегідь обумовлену плату – 8000 грн.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.