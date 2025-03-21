Поліція повідомила деталі аварії, в якій загинув мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на Тлумаччині. За фактом автопригоди слідчими розпочато кримінальне провадження і з’ясовуються всі обставини події.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф

20 березня близько 17 години на лінію «102» надійшло повідомлення про ДТП між населеними пунктами Локітка та Тлумач. Як з’ясували поліцейські, 26-річна водійка Volvo, мешканка Тлумача, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі мотоциклісту, який рухався головною дорогою, в результаті чого відбулося зіткнення транспортних засобів.

Внаслідок аварії 62-річний громадянин Німеччини, який проживав в Тисмениці, від отриманих травм помер у лікувальному закладі.

Водійку автомобіля перевірено на стан сп’яніння – твереза.

За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває.

Поліцейські закликають учасників дорожнього руху неухильно виконувати вимоги Правил дорожнього руху. Зокрема, водії будьте уважними за кермом, дотримуйтесь безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, не порушуйте правила обгону, проїзду пішохідних переходів та перехресть, уникайте ризикованих маневрувань та користуйтесь пасками безпеки. У жодному разі не сідайте за кермо в стані сп’яніння.