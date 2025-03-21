Російські дрони здійснили масовану атаку на Одесу: наслідки

Вранці 21 березня рятувальники опублікували фото і відео масштабних пожеж внаслідок масованої атаки російських дронів на Одесу і повідомили про трьох постраждалих підлітків.
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Повідомляє ДСНС, передає Правда.іф
“Росія знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.
Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка”, – йдеться у дописі
За попередньою інформацією рятувальників, постраждали троє підлітків.
У ДСНС додали, що ліквідували наслідки ворожої атаки в Одесі понад 70 рятувальників, задіявши 22 одиниці пожежної техніки.