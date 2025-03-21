Російські дрони здійснили масовану атаку на Одесу: наслідки

Вранці 21 березня рятувальники опублікували фото і відео масштабних пожеж внаслідок масованої атаки російських дронів на Одесу і повідомили про трьох постраждалих підлітків.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє ДСНС, передає Правда.іф

“Росія знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура. Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка”, – йдеться у дописі

За попередньою інформацією рятувальників, постраждали троє підлітків.

У ДСНС додали, що ліквідували наслідки ворожої атаки в Одесі понад 70 рятувальників, задіявши 22 одиниці пожежної техніки.