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Російські дрони здійснили масовану атаку на Одесу: наслідки

Автор: Оксана Марушкевич
21/03/2025 10:26
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Вранці 21 березня рятувальники опублікували фото і відео масштабних пожеж внаслідок масованої атаки російських дронів на Одесу і повідомили про трьох постраждалих підлітків.

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Повідомляє ДСНС, передає Правда.іф

“Росія знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура.

Спалахнули масштабні пожежі, горіли  торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка”, – йдеться у дописі

 

 

За попередньою інформацією рятувальників, постраждали троє підлітків. 

 

У ДСНС додали, що ліквідували наслідки ворожої атаки в Одесі понад 70 рятувальників, задіявши 22 одиниці пожежної техніки.