Прикарпатську військовослужбовицю Христину “Кудряву” відзначили нагрудним знаком “За доблесть”

Військовослужбовиця Національної гвардії України Христина, більш відома за позивним “Кудрява”, отримала почесний нагрудний знак командувача НГУ “За доблесть”.

Про це повідомляє видання “Галка”.

Христина служить у лавах Нацгвардії ще з 2013 року

У військо потрапила майже випадково — після звернення до біржі праці у 19 років. Хоча спочатку не планувала пов’язувати життя зі службою, згодом вирішила присвятити себе армії. Вирішальним став 2014 рік, коли її не взяли на службу в АТО — саме тоді дівчина твердо вирішила розвивати військову кар’єру.

Сьогодні “Кудрява” — приклад стійкості, професіоналізму та відданості своїй справі. Її відзначили нагородою “За доблесть” — символом честі та мужності.

Почесна нагорода

Цей почесний знак вручають військовослужбовцям і працівникам Національної гвардії, які проявили відвагу, самопожертву та наполегливість під час виконання бойових або службових завдань.

“Ця нагорода — не лише моя, вона належить усім, хто поруч щодня виконує свій обов’язок”, — зазначила Христина “Кудрява”.