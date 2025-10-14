ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Двоє депутатів Івано-Франківської облради вирішили скласти повноваження

Автор: Уляна Роднюк
Двоє чоловіків позують для фотографії на білому тлі
На найближчій сесії Івано-Франківської обласної ради двоє депутатів мають намір скласти повноваження. Вони написали відповідні заяви.

на найближчій сесії Івано-Франківська обласна рада розгляне заяви двох депутатів щодо складання повновжень. Йдеться про Сергія Саїва із “Слуги народу” та Миколу Дроняка із “За майбутнє”.

Саїв Сергій Степанович є секретарем постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму, а Дроняк Микола Миколайович – заступником голови постійної комісії обласної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей.

У розмові з кореспонденткою Бліц-Інфо Сергій Саїв не захотів розповідати про причини такого рішення. У його колеги Миколи Дроняка ми також не змогли отримати коментар про причини складання повноважень, пише Бліц-Інфо.

