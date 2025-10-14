ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

НАЗЯВО позбавило наукового ступеня скандальну суддю Оксану Царевич

Автор: Уляна Роднюк
Суддя у залі суду під час засідання
Йдеться про дисертацію на тему “Корупційні ризики у сфері надання публічних послуг”, яку Царевич захистила у травні 2025 року в Університеті митної справи та фінансів.

У 2015 році суддя Царевич була підозрюваною у справі про винесення неправомірних рішень щодо учасників Автомайдану. За словами активістів, в основі цих справ були протоколи, які сфальсифікували працівники тепер уже ліквідованої Державної автомобільної інспекції (ДАІ).

Зокрема через рішення Оксани Царевич водійські права тимчасово втратила протестувальниця Ольга Лугова – жінку визнали винною в тому, що вона нібито не зупинилася на вимогу правоохоронців.

Згодом справу Царевич перекваліфікували через виявлення в неї “особистих інтересів”.

Суддя заявила, що її затримання й арешт є “крахом судової гілки влади”. Після тимчасового відсторонення від роботи Царевич продовжила працювати у Печерському районному суді.

У вересні 2016 року за поданням Вищої ради юстиції тогочасний президент Петро Порошенко заільнив Оксану Царевич із посади судді. У 2020 році її виправдали у справі про неправомірні рішення щодо активістів Автомайдану, а наступного року рішення про звільнення Царевич скасував Верховний Суд.

Попри поновлення на посаді, суддя не повернулася до роботи, оскільки мала пройти кваліфікаційне оцінювання.

