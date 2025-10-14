Трамп планує зустрітися з Зеленським цього тижня

Президент США Дональд Трамп має намір прийняти українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні. Пише Gazeta.ua.

Це відбудеться 17 жовтня. Про це на Х написав журналіст Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись на три джерела.

За даними Міллера, потенційна зустріч президентів України та США може відбутись у пʼятницю, 17 жовтня. Інші деталі наразі невідомі.

Востаннє Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За останні кілька днів Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувались надання американських крилатих ракет Tomahawk.

Крім того, українська делегація на чолі з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко розпочинає тиждень переговорів зі своїми американськими колегами у Вашингтоні.

ОНОВЛЕНО

Президент Володимир Зеленський підтвердив свою зустріч із лідером США цього тижня.

“Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту”, – сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільника Кремля Володимира Путіна можна примусити закінчити війну з Україною. Світ, зупинивши Росію, допоможе собі.