Марцінків: Підтримка вчителів і молоді є інвестицією в майбутнє громади

Івано-Франківськ освітній досить непогано виглядає в загальноукраїнському контексті. Досягнення франківських педагогів та школярів, певна річ, мають і системні причини.
У 2024 році головний приз національної премії Global Teacher Prize Ukraine – 1 млн грн для власного освітнього проєкту – здобула вчителька початкових класів ліцею №7 Леся Павлюк. Цьогоріч лавреатами цієї премії стали одразу двоє наших освітян. Так, у номінації «Вибір українців» переміг учитель хімії ліцею №24 Юрій Пахомов, який у нагороду отримав освітню подорож. У номінації «Дошкілля» із призом у 500 000 грн на втілення освітньої мрії — вихователька дитячого садка №37 «Джерельце» Христина Микуляк.
Майже одночасно з Global Teacher Prize Ukraine-2025 цьогорічна випускниця ліцею №5, а нині студентка Івано-Франківського національного медичного університету та Карпатського національного університету Марта Петраш здобула золоту медаль на одній із найстаріших у світі виставок винаходів – «INOVA» в Загребі. У столиці Хорватії учасники виставки презентували наукові відкриття та новітні технології.
Марта Петраш представила там проєкт «Дослідження токсикомутагенної напруги середовища як складова оцінки екологічних наслідків військових дій на природні екосистеми (на прикладі Національного природного парку “Кам’янська Січ”)». Ця робота отримала високу оцінку міжнародного журі. Перемога нашої юної дослідниці стала гордістю для Франківська та України.
Її досягнення доводять, що українська молодь здатна конкурувати на світовому рівні, — зазначили в ліцеї №5.
Багато років у число перших в Україні шкіл за результатами НМТ входить науковий ліцей імені Сабата. Цього року в рейтингу найкращих шкіл України він посів третє місце (у 2023 і 2024 роках був п’ятим). При цьому франківський ліцей отримав лише на понад три бали менше, ніж київський «Інтелект», який очолив список.
За ці здобутки Христину Микуляк, Юрія Пахомова і Марту Петраш урочисто вшанували на 54 сесії Івано-Франківської міської ради. Вчителів нагородили Грамотами виконавчого комітету, а студентку — Подякою міського голови. Також Подяку міського голови вручили фіналістці ТОП-25 найкращих дошкільників України премії Global Teacher Prize Ukraine-2025, виховательці початкової школи імені Софії Русової Ользі Сторожук.
Керівництво міської громади високо оцінило й працю педагогів, які підготували переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад та конкурсів.
Грамотами виконавчого комітету ІФМР нагородили:
- вчительку української мови та літератури наукового ліцею ім. М. Сабата Наталію Нешпір,
- вчительку української мови та літератури наукового ліцею імені М. Сабата Ірину Герегу,
- вчительку української мови та літератури Микитинецького ліцею Оксану Іванюлик,
- вчительку біології ліцею №5 Віру Гайду,
- вчительку інформатики ліцею №5 Ірину Дорошенко,
- вчительку правознавства ліцею №22 Ірину Малахову,
- вчительку географії Католицького ліцею св. Василія Великого Ірину Боднар,
- вчителя біології ліцею №16 Романа Солов’я,
- вчительку хімії ліцею ім. Р. Шухевича Олександру Іванічок,
- вчителя фізики ліцею №5 Тараса Головатого,
- вчительку історії ліцею №12 ім. І. Франка Оксану Федоришин,
- вчительку історії ліцею №1 Вікторію Ткачук,
- вчительку української мови та літератури ліцею №12 ім. І. Франка Сніжану Цуркан,
- вчительку географії ліцею №2 Оксану Мриглід,
- вчительку хімії наукового ліцею ім. М. Сабата Надію Дейчаківську,
- вчителів правознавства ліцею №12 ім. І. Франка Олега Болюка і Галину Болюк,
- вчительку літератури та української мови наукового ліцею ім. Сабата Марію Бабак.
В Івано-Франківській громаді діє низка ініціатив, спрямованих на підтримку талановитої молоді та педагогів. Щороку 40 учнів закладів загальної середньої, позашкільної, спортивної та мистецької освіти, які мають найвищі досягнення в навчанні, отримують стипендію з міського бюджету у розмірі 12 000 грн на рік (1000 грн на місяць).
Щорічно в громаді визначають переможця відзнаки «Учень року» і до почесного звання йому додають премію. Торік це було 10 000 грн, раніше — 5 000 грн.
За результатами НМТ/ЗНО мають премії й випускники:
- за отримані на тестуванні «200» балів – 5 000 грн;
- за дві «двохсотки» — 10 000 грн;
- за три — 15 000 грн,
- за чотири – 20 000 грн.
Передбачено одноразову винагороду й для педагогів, які підготували переможців обласних, всеукраїнських і міжнародних олімпіад та конкурсів, а також переможців фахових змагань.
Учні навчально-реабілітаційного центру, які часто потребують додаткових ресурсів для розвитку та реабілітації, щомісяця отримують з міського бюджету стипендію в розмірі 1 000 грн.
Торік започатковані стипендії міського голови для 100 найкращих студентів закладів вищої освіти за досягнення в навчанні, науці, спорті, громадській чи волонтерській діяльності (щомісячний розмір стипендії — 2 500 грн). Також студенти, які набрали 190 і більше балів на НМТ та вступили до місцевого ЗВО, можуть отримати від міської ради премію в розмірі вартости одного року навчання за їх спеціальністю, але не більше 55 000 грн.
Підтримує громада і своїх педагогів.
Запроваджена у 2019 році премія міського голови для вчителів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти торік отримала оновлене положення. Тепер процедура відбору претендентів на премію стала прозорішою, бо до неї було долучено мешканців громади. При цьому розмір премії збільшили з 12 000 до 20 000 грн.
Щороку троє франківських педагогів отримують звання лавреата педагогічної премії імені Богдана Ступарика, яку засновано ще в 2007 році. Грошова премія з того часу зросла від 4 000 грн до 50 000 грн – у вересні 2025 року після ухвалення нового положення.
Із січня 2025 року працівники закладів дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти щомісяця отримують додаткову надбавку у розмірі 1 000 грн із міського бюджету.
Із 2026 року планується запровадити стипендії й для наукових і науково-педагогічних працівників місцевих ЗВО. Щомісячну стипендію 20 000 грн отримуватимуть 25 найкращих науковців громади.
Підтримку високопрофесійних вчителів та обдарованої молоді Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків вважає своєрідною інвестицією в майбутнє міської громади. Адже саме цим юнакам і дівчатам доведеться розвивати Івано-Франківськ та Україну в близькому майбутньому. Тому підвищена увага до стану освітньої сфери є одним із важливих пріоритетів Івано-Франківської міської ради.