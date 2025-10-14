Марцінків: Підтримка вчителів і молоді є інвестицією в майбутнє громади

Івано-Франківськ освітній досить непогано виглядає в загальноукраїнському контексті. Досягнення франківських педагогів та школярів, певна річ, мають і системні причини.

У 2024 році головний приз національної премії Global Teacher Prize Ukraine – 1 млн грн для власного освітнього проєкту – здобула вчителька початкових класів ліцею №7 Леся Павлюк. Цьогоріч лавреатами цієї премії стали одразу двоє наших освітян. Так, у но­мінації «Вибір українців» переміг учитель хімії ліцею №24 Юрій Пахомов, який у нагороду отримав освітню подорож. У номінації «Дошкілля» із призом у 500 000 грн на втілення освітньої мрії — вихователька дитячого садка №37 «Джерельце» Христина Мику­ляк.

Майже одночасно з Global Teacher Prize Ukraine-2025 цьогорічна випускниця ліцею №5, а нині студентка Івано-Франківського національного медичного університету та Карпатського національного універ­ситету Марта Петраш здобула золоту медаль на одній із найстаріших у світі виставок винаходів – «INOVA» в Загребі. У столиці Хорватії учасники виставки презентували наукові відкриття та новітні технології.

Марта Петраш представила там проєкт «Дослідження ток­сикомутагенної напруги середовища як складова оцінки екологічних на­слідків військових дій на природні екосистеми (на прикладі Національ­ного природного парку “Кам’янська Січ”)». Ця робота отримала висо­ку оцінку міжнародного журі. Перемога нашої юної дослідниці стала гордіс­тю для Франківська та України.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Її досягнення до­водять, що українська мо­лодь здатна конкурувати на світовому рівні, — зазначили в ліцеї №5.

Багато років у число перших в Україні шкіл за результатами НМТ входить науковий ліцей імені Сабата. Цього року в рейтингу найкращих шкіл України він посів третє місце (у 2023 і 2024 роках був п’ятим). При цьому франківський ліцей отримав лише на понад три бали менше, ніж київський «Інтелект», який очолив список.

За ці здобутки Христину Мику­ляк, Юрія Пахомова і Марту Петраш урочисто вшанували на 54 сесії Івано-Франківської міської ради. Вчителів нагородили Грамотами виконавчого комітету, а студентку — Подякою міського голови. Також Подяку міського голови вручили фіналістці ТОП-25 найкращих дошкільників України премії Global Teacher Prize Ukraine-2025, виховательці початкової школи імені Софії Русової Ользі Сторожук.

Керівництво міської громади високо оцінило й працю педагогів, які підготували переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад та конкурсів.

Грамотами виконавчого комітету ІФМР нагородили:

вчительку української мови та літератури наукового ліцею ім. М. Сабата Наталію Нешпір ,

, вчительку української мови та літератури наукового ліцею імені М. Сабата Ірину Герегу ,

, вчительку української мови та літератури Микитинецького ліцею Оксану Іванюлик,

вчительку біології ліцею №5 Віру Гайду ,

, вчительку інформатики ліцею №5 Ірину Дорошенко ,

, вчительку правознавства ліцею №22 Ірину Малахову ,

, вчительку географії Католицького ліцею св. Василія Великого Ірину Боднар ,

, вчителя біології ліцею №16 Романа Солов’я ,

, вчительку хімії ліцею ім. Р. Шухевича Олександру Іванічок ,

, вчителя фізики ліцею №5 Тараса Головатого ,

, вчительку історії ліцею №12 ім. І. Франка Оксану Федоришин ,

, вчительку історії ліцею №1 Вікторію Ткачук ,

, вчительку української мови та літератури ліцею №12 ім. І. Франка Сніжану Цуркан ,

, вчительку географії ліцею №2 Оксану Мриглід ,

, вчительку хімії наукового ліцею ім. М. Сабата Надію Дейчаківську ,

, вчителів правознавства ліцею №12 ім. І. Франка Олега Болюка і Галину Болюк,

вчительку літератури та української мови наукового ліцею ім. Сабата Марію Бабак.

В Івано-Франківській громаді діє низка ініціатив, спрямованих на підтримку талановитої молоді та педагогів. Щороку 40 учнів закладів загальної середньої, позашкільної, спортивної та мистецької освіти, які мають найвищі досягнення в навчанні, отримують стипендію з міського бюджету у розмірі 12 000 грн на рік (1000 грн на місяць).

Щорічно в громаді визначають переможця відзнаки «Учень року» і до почесного звання йому додають премію. Торік це було 10 000 грн, раніше — 5 000 грн.

За результатами НМТ/ЗНО мають премії й випускники:

за отримані на тестуванні «200» балів – 5 000 грн;

за дві «двохсотки» — 10 000 грн;

за три — 15 000 грн,

за чотири – 20 000 грн.

Передбачено одноразову винагороду й для педагогів, які підготували переможців обласних, всеукраїнських і міжнародних олімпіад та конкурсів, а також переможців фахових змагань.

Учні навчально-реабілітаційного центру, які часто потребують додаткових ресурсів для розвитку та реабілітації, щомісяця отримують з міського бюджету стипендію в розмірі 1 000 грн.

Торік започатковані стипендії міського голови для 100 найкращих студентів закладів вищої освіти за досягнення в навчанні, науці, спорті, громадській чи волонтерській діяльності (щомісячний розмір стипендії — 2 500 грн). Також студенти, які набрали 190 і більше балів на НМТ та вступили до місцевого ЗВО, можуть отримати від міської ради премію в розмірі вартости одного року навчання за їх спеціальністю, але не більше 55 000 грн.

Підтримує громада і своїх педагогів.

Запроваджена у 2019 році премія міського голови для вчителів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти торік отримала оновлене положення. Тепер процедура відбору претендентів на премію стала прозорішою, бо до неї було долучено мешканців громади. При цьому розмір премії збільшили з 12 000 до 20 000 грн.

Щороку троє франківських педагогів отримують звання лавреата педагогічної премії імені Богдана Ступарика, яку засновано ще в 2007 році. Грошова премія з того часу зросла від 4 000 грн до 50 000 грн – у вересні 2025 року після ухвалення нового положення.

Із січня 2025 року працівники закладів дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти щомісяця отримують додаткову надбавку у розмірі 1 000 грн із міського бюджету.

Із 2026 року планується запровадити стипендії й для наукових і науково-педагогічних працівників місцевих ЗВО. Щомісячну стипендію 20 000 грн отримуватимуть 25 найкращих науковців громади.

Підтримку високопрофесійних вчителів та обдарованої молоді Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків вважає своєрідною інвестицією в майбутнє міської громади. Адже саме цим юнакам і дівчатам доведеться розвивати Івано-Франківськ та Україну в близькому майбутньому. Тому підвищена увага до стану освітньої сфери є одним із важливих пріоритетів Івано-Франківської міської ради.