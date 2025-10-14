Прикарпатка довірилась псевдобанкіру – і втратила 95 тисяч гривень

Телефонний дзвінок, кілька хвилин розмови — і мінус 95 тисяч гривень з рахунку. На Прикарпатті жінка потрапила на гачок псевдобанкіра, який переконав її “врятувати” заощадження.
Довіряти невідомим додзвонювачам не можна, попереджає Поліція Івано-Франківської області.
До правоохоронців звернулася мешканка Івано-Франківська
Жінка розповіла, що їй зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Псевдобанкір повідомив, що шахраї нібито намагаються “зламати” її банківську картку та оформити кредит.
Не усвідомивши, що спілкується з аферистом, заявниця виконала всі його вказівки
Уже за кілька хвилин з рахунку зникло 95 тисяч гривень. Лише тоді жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, і звернулася до поліції.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Поліція Прикарпаття застерігає:
“Жоден працівник банку не телефонує клієнтам, щоб дізнатися реквізити картки, коди з SMS чи PIN-коди. Якщо вам телефонують із «банку» та просять підтвердити операцію, ввести коди чи переказати кошти — одразу завершуйте розмову. Нікому не повідомляйте конфіденційні дані, навіть якщо співрозмовник знає ваші персональні відомості. У разі підозрілого дзвінка самостійно передзвоніть на офіційний номер банку або зверніться до поліції за номером 102”.