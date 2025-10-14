Прикарпатка довірилась псевдобанкіру – і втратила 95 тисяч гривень

Телефонний дзвінок, кілька хвилин розмови — і мінус 95 тисяч гривень з рахунку. На Прикарпатті жінка потрапила на гачок псевдобанкіра, який переконав її “врятувати” заощадження.

Довіряти невідомим додзвонювачам не можна, попереджає Поліція Івано-Франківської області.

До правоохоронців звернулася мешканка Івано-Франківська

Жінка розповіла, що їй зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Псевдобанкір повідомив, що шахраї нібито намагаються “зламати” її банківську картку та оформити кредит.

Не усвідомивши, що спілкується з аферистом, заявниця виконала всі його вказівки

Уже за кілька хвилин з рахунку зникло 95 тисяч гривень. Лише тоді жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, і звернулася до поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття застерігає: