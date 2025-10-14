Косметику, одяг і тютюн на понад 1,5 млн грн намагались нелегально ввезти в країну прикарпатці

12 жовтня в пункт пропуску «Краківець – Корчова» прибув мікроавтобус MERCEDES-BENZ SPRINTER під керуванням 38-річного мешканця Івано-Франківщини.

Водій обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», однак під час огляду працівники митниці виявили 102 скраби для тіла RITUALS загальною вартістю близько 100 тисяч гривень, повідомляє Львівська митниця.

Напередодні, у пункті пропуску «Рава-Руська – Хребенне», під час огляду мікроавтобуса, яким керував 38-річний житель Івано-Франківщини, у валізах було виявлено 208 одиниць нового жіночого одягу на суму 240 тисяч гривень.

За обома фактами працівники митниці склали протоколи про порушення митних правил за ч.2 ст. 471 МКУ.

Також у пункті пропуску «Шегині – Медика» за допомогою рентгенографічного сканування в мікроавтобусі MERCEDES-BENZ SPRINTER, яким керувала 37-річна мешканка Львівщини, було виявлено 480 упаковок шведських тютюнових виробів без акцизних марок на суму близько 125 тисяч гривень, які жінка приховала серед особистих речей.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч.3 ст. 471 МКУ, а також скеровано повідомлення до правоохоронних органів, оскільки дії мають ознаки злочину, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України.

Крім того, у пункті пропуску «Краківець – Корчова» митники виявили 806 пачок сигарет PARAMOUNT та P&S загальною вартістю близько 60 тисяч гривень.

За результатами перевірки складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ.