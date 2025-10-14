ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Катерина Усик у трендових образах прогулялася вулицями Парижа

Автор: Орися Корчун
Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина, поділилася осіннім контентом. Кадри опублікувала в Instagram.

Жінка влаштувала стильну фотосесію на вулицях Парижа.

Перед камерою постала у темно-синьому oversize-тренчі. Крім того, одягла об’ємний чорний гольф і глянцеву червону спідницю довжиною до колін. Образи доповнила розпущеним волоссям і бежевими туфлями на тонких підборах.

Підписники зробили жінці безліч компліментів. У коментарях писали: “Ну що за розкішна”, “Це підпал”, “Ти дуже гарна, Катюнь”, “Вау”, “Ну як завжди вогонь”.

Жінка у чорному светрі й червоній спідниці на вулиці
Жінка в темно-синьому пальті біля старої будівлі
Жінка у синьому пальті біля історичної будівлі
Жінка у червоній шкіряній спідниці йде вулицею

