Студентка КНУВСу Марія Мандзюк здобула золото на чемпіонаті України з боксу

З 5 по 10 жовтня 2025 року у Києві відбувся чемпіонат України з боксу серед студентів, який об’єднав найсильніших спортсменів із провідних закладів вищої освіти країни.

Марія Мандзюк гідно представила Карпатський національний університет, пише Факультет фізичного виховання і спорту ПНУ.

Однією з представниць Карпатського національного університету імені Василя Стефаника на змаганнях стала здобувачка освітньої програми «Фізична культура і спорт» — Марія Мандзюк (вагова категорія до 57 кг).

Марія впевнено пройшла суперниць із Києва, Одеси та Дніпра, а у фінальному бою здолала представницю міста Суми, виборовши золоту медаль чемпіонату України.