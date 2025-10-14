“Підстав для паніки немає”: Руслан Марцінків обговорив з головою “Нафтогазу” підготовку до зими

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків зустрівся з головою правління НАК “Нафтогаз України” Сергієм Корецьким, щоб обговорити ситуацію із забезпеченням газом та електроенергією в умовах війни.

“Ситуація зі світлом і газом зараз дійсно непроста. Однак це не означає, що ми всі замерзнемо чи сидітимемо в темряві. Нам не вперше зимувати під час війни. Станом на сьогодні підстав для паніки немає”, — наголосив Руслан Марцінків.

Газовики, енергетики та місцева влада працюють для спільного результату

За його словами, газовики, енергетики та місцева влада працюють спільно, щоб пройти цей опалювальний сезон максимально стабільно.

Під час зустрічі також обговорили стан комунального підприємства “Івано-Франківськтеплокомуненерго”, яке має заборгованість за спожитий газ.



“На це є різні причини, але ситуацію будемо виправляти системно та працювати над фінансовою дисципліною”, — зазначив міський голова.

Руслан Марцінків підкреслив, що ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України:

“рф майже щодня обстрілює газові об’єкти, намагаючись зламати нас. Але ми так просто не відступимо!”

Залучать міжнародних партнерів

Він також додав, що Президент, Уряд і “Нафтогаз” працюють над залученням міжнародних партнерів для імпорту додаткових обсягів газу, а також мобілізують внутрішні ресурси, аби Україна мала достатні запаси на зиму.