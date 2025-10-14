На сесії 10 жовтня прийняли звернення щодо доступу багатодітних сімей до пільгових іпотечних програм

Звернення схвалено на пленарному засіданні чергової 54-ї сесії міської ради 10 жовтня 2025 року
Чиновники закликали стати на захист українських родин і доручити розробку реальних механізмів доступу багатодітних сімей до пільгових іпотечних програм, зокрема:
• доповнити програму «єОселя» категорією «багатодітні батьки», які матимуть право на кредитування за ставкою 3%;
• закріпити право переходу на цю ставку для тих родин, які стали багатодітними вже під час дії іпотечного кредиту.
“Також вважаємо необхідним розробити й інші інструменти підтримки, які реально допоможуть родинам із дітьми мати власне житло. Україна повинна дбати про тих, хто виховує її майбутнє. Кожна багатодітна сім’я, яка відчуває підтримку держави, — це інвестиція у відновлення країни, її демографічну силу та духовну міць”, – оприлюднила Івано-Франківська міська рада.