На сесії 10 жовтня прийняли звернення щодо доступу багатодітних сімей до пільгових іпотечних програм

Звернення схвалено на пленарному засіданні чергової 54-ї сесії міської ради 10 жовтня 2025 року

Чиновники закликали стати на захист українських родин і доручити розробку реальних механізмів доступу багатодітних сімей до пільгових іпотечних програм, зокрема:

• доповнити програму «єОселя» категорією «багатодітні батьки», які матимуть право на кредитування за ставкою 3%;

• закріпити право переходу на цю ставку для тих родин, які стали багатодітними вже під час дії іпотечного кредиту.