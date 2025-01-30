Сьогодні під час наради голови облдержадміністрації – начальниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук з головами РВА, головами територіальних громад обговорили питання державних субвенцій у галузі освіти 2024-2025 на Івано-Франківщині.

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Про це інформує Правда.іф з місця події.

“Крім освітньої субвенції, яка йде на забезпечення освітнього процесу, минулого року майже 4,8 мільйонів гривень виплатили заробітної плати прикарпатським освітянам. Велика увага приділялась також реформі Нової української школи. Тому було закуплено 591 комплект мультимедійного обладнання для шкіл області, 780 комплектів для навчання та обладнання кабінетів, почали укомплектовувати кабінети “Захисту України”. За минулий рік вдалось закупити 19 шкільних автобусів”, – про те, що вже далося зробити за 2024 рік розповів директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віктор Кімакович.

За його словами, варто наголосити на змінах, які відбуватимуться у освітніх субвенціях у 2025році і на які виділили більше 3 мільярдів гривень та розподілили між громадами області.

Йдеться про такі субвенції:

Продовжуватиметься субвенція на навчання вчителів через Інститут післядипломної освіти.

Обладнання класів НУШ. Цьогоріч ця субвенція іде безпосередньо у громади. Обов’язковою її умовою є співфінансування з бюджетів, воно коливається від 5 до 30% в залежності від платоспроможності кожної громади.

Субвенція на шкільні автобуси. Першочергово забезпечуватимуть школи, в яких навчаються учні з особливими освітніми потребами, а надалі – розподілятимуть між громадами Івано-Франківщини.

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів початкових класів. Це субвенція, яка йде напряму у громади. При її розподілі вартість харчування має складати не менше, ніж 50 гривень в день на дитину. Варто зазначити, що неосвоєні кошти будуть повернуті у бюджет.

Доплата вчителям – педагогам. З урахуванням податків, вона становитиме біля 1 тисячі гривень щомісяця. А з вересня – близько 2 тисяч гривень.

Є дві субвенції ще не розподілені. Це субвенція на протипожежний захист, співфінансування держави і області буде відбуватись 50 на 50 відсотків. А також встановлення в школах металодетекторів.