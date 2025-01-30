На Прикарпатті в одній з громад ліквідували спалах сказу тварин

Населений пункт Косівської міської громади Косівського району Івано-Франківської області оздоровили щодо сказу тварин та оголосили благополучним.

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Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.



Захворювання на сказ домашньої собаки на території Косівської міської громади встановили Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби 28.11.2024 р. Після цього рішенням ДНПК при Косівській міській раді від 29.11.2024 р. № 5 було затверджено План заходів з ліквідації вогнища сказу.



У ході проведення оздоровчих заходів спеціалісти Косівського відділу Івано-Франківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини провели вакцинацію всіх сприйнятливих тварин в неблагополучному пункті, в т.ч. щеплено 37 голів собак, 15 — котів, 103 — ВРХ, 10 — ДРХ (кози — 5, вівці — 5) та 5 — коней. В осередку виникнення захворювання кота на сказ проведені дезінфекційні заходи.