Марцінків пояснив свій ранковий стурбований пост про те, що з ним щось може статися

Вранці 30 січня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував допис у Facebook, у якому натякнув на ймовірні загрози.

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Пізніше, о 12:00, під час відеозвернення він пояснив свою заяву, зазначивши, що нині непрості часи, а місцеве самоврядування зазнає тиску, пише Правда.

“Ми живемо в період війни. Я часто їжджу до наших хлопців на фронт і бачу, як щодня привозять загиблих. Двічі я сам опинявся у ситуаціях, які могли закінчитися летально. Також ми бачимо, що відбувається з мерами в інших областях: штрафи, переслідування, тиск. Тому я розумію, що ніхто не вічний, і у час небезпеки може статися будь-що”, — заявив Марцінків.

Мер наголосив, що у разі будь-яких надзвичайних ситуацій довіряє секретарю міської ради Віктору Синишину.

“Хочу ще раз підкреслити: якщо раптом щось трапиться, Віктор Синишин — порядна та відповідальна людина, якій я повністю довіряю. Наша команда працює, ми продовжуємо виконувати свою роботу. Але мушу привернути увагу до того, що сьогодні місцеве самоврядування піддається тиску”, — додав він.

Нагадаємо, що свою ранкову публікацію Руслан Марцінків зробив о 9:33, написавши: