На Бурштинському водосховищі поселився бобер. ФОТО

Бурштинське водосховище завжди приваблювало і приваблює науковців своєю різноманітною фауною, особливо великою різноманітністю гідрофільних видів.

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26.01.2025, під час чергових обстежень, вперше для Бурштинського водосховища було виявлено факти життєдіяльності (повалені та погризені дерева) бобра європейського або річкового (Castor fiber L.).

У 18-19 столітті бобри були знищені майже по всій Європі. У середині минулого століття в Україні їх налічувалося лише більше двох сотень, через що вид був занесений до Червоної книги України. На початку серпня 2009 р., вперше після трьохсотлітньої перерви, начальником наукового відділу Галицького НПП Володимиром БУЧКОМ було виявлено сім’ю бобрів на островах річки Дністер поблизу с. Дубівці.

Сьогодні популяції цього виду вже нічого не загрожує. Бобер уже виключений з Червоної книги України, а зростання їхньої чисельності пов’язують із розширенням ареалу та із знеціненням бобрового хутра. На сьогоднішній день цих тварин фіксують у місцях малопритаманних для їхнього проживання, приміром, у степовій частині України чи високогір’ї Карпат.

Деревина м’яких листяних порід (осика, верба, береза, тополя), що росте вздовж берегів водосховища, входить в їхній раціон харчування. За літературними джерелами, один бобер за день з’їдає приблизно 800 грамів рослинної їжі. Гілки для зведення житла та загат для бобрів на водосховищі не потрібні. У водоймі майже стабільний рівень води і житлові нори вони копають у берегах. Негативний вплив не екосистему нечисельної популяції цих тварин – мінімальний.

Матеріали підготовлені науковою співробітницею Олександрою Бучко.