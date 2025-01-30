Ветеранська політика 2025: нові послуги в ДІЇ, допомога на спорт та гранти на бізнес

На наступний рік у державному бюджеті закладено 10,5 млрд грн, які спрямують на розвиток нової ветеранської політики.

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Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, влада активно розвиває наявні ветеранські програми та постійно запроваджує нові. Вже в цьому році діючі військовослужбовці, ветерани, члени їхніх сімей, а також родини загиблих воїнів зможуть отримати 12 різних послуг через єдину заяву на порталі Дія. Зокрема, після запуску сервісу, через Дію можна буде оформити: статус особи з інвалідністю внаслідок війни, одноразову грошову допомогу при інвалідності, пенсію по інвалідності, дострокову пенсію за віком, допоміжні засоби реабілітації (забезпечення протезами та іншими засобами реабілітації), статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці, одноразову грошову допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців, пенсію в разі втрати годувальника, соціальні послуги – комплексну підтримку військових, ветеранів та їхніх родин, пільги з оплати комунальних послуг.

Крім того, керівниця партії “Слуга Народу” розповіла, що в 2025 році влада також запустила програму “Ветеранський спорт”, яка надає фінансову допомогу розміром 1500 грн для зайняття спортом для учасників бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни. Ці кошти можна буде витратити не тільки у спортзалі, а й під час відвідування басейну, секцій, спортивних майданчиків. В перший місяць цього року вже 25 тисяч ветеранів й ветеранок доєдналися до цієї програми.

Не менш важливо, як пояснює голова партії “Слуга Народу”, допомагати ветеранам створювати чи розвивати власний бізнес. Для цього держава надає їм та їхнім родинам великі гранти. Так, ветерани та ветеранки, їхні дружини або чоловіки можуть отримати до 1 млн грн на створення або розширення власного бізнесу. Кошти виділяють у межах державної програми “Власна справа”. Зокрема, до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн може отримати ветеран, якщо його бізнес дає роботу одному, двом та чотирьом людям відповідно. Також ветеран має бути зареєстрований як ФОП мінімум три роки, якщо планує отримати великий грант – від півмільйона до 1 млн грн. А ось для дружини або чоловіка ветерана чи ветеранки передбачено до 250 тис. грн та до 500 тис. грн ­– це за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

Що стосується житлового питання, за словами Олени Шуляк, державні програми пільгового іпотечного кредитування потребують доопрацювання, щоб бути більш доступними для українських військових, серед яких багато ветеранів.

“Сучасні ветерани потребують не стільки соціального захисту, а насамперед підтримки та сприяння своїм ініціативам та розвитку можливостей. Від держави їм необхідні кілька речей: підтримка всебічної реабілітації – фізичної та ментальної; доступне іпотечне кредитування на купівлю нового житла; підтримка працевлаштування, освіти, підприємницької діяльності, а також можливість долучитися до політичних процесів”, – підсумувала очільниця партії “Слуга Народу”.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк повідомляла, що масштабна індексація пенсій в Україні відбудеться в березні 2025 року.