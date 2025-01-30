За минулий рік Лубінець отримав 314 звернень про порушення прав прикарпатців під час мобілізації

У 2024 році до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця надійшло 314 звернень від жителів Івано-Франківщини щодо порушень їхніх прав під час мобілізації. Найбільше скарг стосуються вилучення мобільних телефонів та обмеження волі.

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Про це пише Правда з посиланням на Суспільне.

Дмитро Лубінець зазначив, що на кожне звернення була надана юридична реакція, зокрема відкриті внутрішні провадження, а в деяких випадках — кримінальні справи щодо можливих незаконних дій військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Віталій Вербовий, представник омбудсмана на Івано-Франківщині, пояснив, що більшість звернень стосуються порушень прав громадян на доступ до інформації, а саме вилучення мобільних телефонів під час затримань. Також жителі області часто скаржаться на обмеження їх свободи.

“З цих 314 звернень більше ніж 50% ми вже вирішили на користь громадян. Ми розуміємо важливість мобілізації, однак громадяни часто не повністю усвідомлюють свої права та обов’язки”, — зазначив Вербовий.

Для покращення інформування військовозобов’язаних про їхні права та обов’язки в ТЦК та СП області встановлять 17 інформаційних стендів. Дмитро Лубінець підкреслив, що це допоможе людям бути обізнаними та звертатися до омбудсмана у випадку порушень.