За минулий рік Лубінець отримав 314 звернень про порушення прав прикарпатців під час мобілізації

У 2024 році до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця надійшло 314 звернень від жителів Івано-Франківщини щодо порушень їхніх прав під час мобілізації. Найбільше скарг стосуються вилучення мобільних телефонів та обмеження волі.
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Про це пише Правда з посиланням на Суспільне.
Дмитро Лубінець зазначив, що на кожне звернення була надана юридична реакція, зокрема відкриті внутрішні провадження, а в деяких випадках — кримінальні справи щодо можливих незаконних дій військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Віталій Вербовий, представник омбудсмана на Івано-Франківщині, пояснив, що більшість звернень стосуються порушень прав громадян на доступ до інформації, а саме вилучення мобільних телефонів під час затримань. Також жителі області часто скаржаться на обмеження їх свободи.
“З цих 314 звернень більше ніж 50% ми вже вирішили на користь громадян. Ми розуміємо важливість мобілізації, однак громадяни часто не повністю усвідомлюють свої права та обов’язки”, — зазначив Вербовий.
Для покращення інформування військовозобов’язаних про їхні права та обов’язки в ТЦК та СП області встановлять 17 інформаційних стендів. Дмитро Лубінець підкреслив, що це допоможе людям бути обізнаними та звертатися до омбудсмана у випадку порушень.
“Такий крок з боку ТЦК та СП — це важливий сигнал, що громадяни можуть звертатися до нас через гарячу лінію або електронну пошту, якщо їх права будуть порушені. Водночас, це служить попередженням для військовослужбовців, що незаконні дії будуть оперативно розслідуватися”, — додав Лубінець.