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Минулої доби на Прикарпатті 11 разів горіла суха трава
Диван на коліщатках в темній вітальні

Минулої доби на Прикарпатті 11 разів горіла суха трава

Автор: Олег Мамчур
30/01/2025 11:20
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Минулої доби рятувальники  Івано-Франківщини здійснили 11 виїздів на ліквідацію пожеж в природних екосистемах Калуського, Коломийського, Івано-Франківського та Надвірнянського районів.

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Загоряння виникали на відкритих територіях, загальною площею 0,23 га, інформує обласне УДСНС.

Пам’ятайте! Випалювання сухої рослинності — це порушення закону! Штрафи становлять від 3060 грн до 6120 грн, при цьому знищується ґрунт, забруднюється повітря, ставиться під загрозу життя тварин та людей.