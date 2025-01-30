На Калущині збили пішохода: його забрали до лікарні. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 29 січня близько 13:30 у селі Вістова.

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Попередньо відомо, що 59-річний керманич автомобіля «Хюндай», житель Рожнятівської громади, рухаючись дорогою державного значення Н-10 “Стрий Чернівці Мамалига” у напрямку Калуша, допустив наїзд на пішохода. Останній перебігав проїзну частину дороги, за межами пішохідного переходу.

Травмованого чоловіка, 1953 року народження, мешканця Калуської громади госпіталізовано до лікарні.

Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Результат – тверезий.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція звертається до водіїв! Неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин.

Обов’язково враховуйте стан проїзної частини та дорожнього покриття. Знижуйте швидкість перед пішохідними переходами та в місцях можливої появи пішоходів на дорозі.

Пішоходи не нехтуйте своєю безпекою, обов’язково одягайте світлоповертаючі елементи на одяг у темну пору доби.