Дахова котельня — сучасний формат опалення

Централізоване, індивідуальне чи автономне газове опалення з даховою котельнею? Купуючи житло, важливо враховувати, яка система опалення використовується, адже від цього залежатиме не лише комфорт в оселі, а й витрати сімейного бюджету.

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Сучасні тенденції будівництва дозволяють зводити високоповерхові житлові комплекси та використовувати новітні рішення, які підвищують комфорт їх мешканців. Одним із найпопулярніших і найефективніших таких рішень є дахові котельні. Ця система опалення принципово відрізняється від інших типів опалення та поступово витісняє їх своїми численними перевагами.

Що таке дахова котельня

Сама назва підказує, що така котельня розміщується на даху будинку та призначена для обігріву його приміщень. Потужності дахової котельні вистачає, щоб забезпечити теплом декілька секцій одночасно. Це одна із причин, чому забудовники застосовують таке рішення у своїх ЖК.

Дахова котельня працює за наступним принципом: до котельні підводиться газ, який потрапляє в промислові котли. Там вода нагрівається газом, а спеціальний насос перекачує її по трубопроводах будинку безпосередньо до квартир.

Дахові котельні активно використовуються забудовниками Києва та великих міст як найбільш ефективне рішення для обігріву квартир.

Економія. Опалення у вигляді дахової котельні дозволяє оптимізувати витрати тепло та не переплачувати на рахунках за комунальні послуги. У порівнянні з централізованим опаленням, цей тип опалення є економнішим на 25-30%, що в довгостроковій перспективі забезпечить відчутне заощадження.

Безпека. З даховою котельнею немає потреби встановлювати індивідуальні газові котли, які можуть бути вибухонебезпечними. Усі продукти згоряння газу виводяться на дах, що виключає можливість потрапляння шкідливих газів у квартири через відкриті вікна, як це може трапитися в будинках з індивідуальним опаленням.

Зручність в обслуговуванні. Власники індивідуальних котлів змушені власноруч їх обслуговувати. А у випадку дахової котельні ці обов’язки бере на себе керуюча компанія.

Контроль витрат. Мешканці можуть контролювати витрати на опалення, збільшуючи або зменшуючи використання теплоносія регуляторами теплопостачання. Контролювати обсяг спожитого тепла можливо за допомогою індивідуального газового лічильника, який встановлюється у кожній квартирі. Мешканці платять виключно за спожите тепло.

Екологічність. Сучасні газові котли виробляють менше шкідливих викидів в порівнянні з індивідуальними газовими котлами.

Автономність. Дахова котельня може працювати від генератора, забезпечуючи безперебійне тепло навіть за відсутності електроенергії.

Незалежність. Дахова котельня працює незалежно від централізованих систем.

Висока ефективність. Сучасні котли забезпечують високий коефіцієнт корисної дії. Тому таке тепло є ефективнішим, ніж централізоване опалення.

Збереження простору. Котельня на даху звільняє простір у квартирі, адже не потрібно встановлювати котли та інше обладнання. Це дозволяє ефективніше використовувати квадратні метри та спрощує втілення дизайнерських інтер’єрних рішень.

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