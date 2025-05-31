Прикарпатські рятувальник розмінували 95 гектарів території на Херсонщині

Прикарпатські рятувальники завершили чергову ротацію і повернулися з Херсонщини.

Додому повернулися піротехніки та медики Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, які протягом двох місяців виконували місію з гуманітарного розмінування на звільнених територіях Херсонщини, пише Правда.іф.

З 27 березня по 28 травня тривала щоденна робота під загрозою життя.

Загалом здійснено:

-129 виїздів,

– очищено понад 95 га території,

-знешкоджено 202 вибухонебезпечні предмети.