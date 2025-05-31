Прикарпатські рятувальник розмінували 95 гектарів території на Херсонщині

Прикарпатські рятувальники завершили чергову ротацію і повернулися з Херсонщини.
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Додому повернулися піротехніки та медики Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, які протягом двох місяців виконували місію з гуманітарного розмінування на звільнених територіях Херсонщини, пише Правда.іф.
З 27 березня по 28 травня тривала щоденна робота під загрозою життя.
Загалом здійснено:
-129 виїздів,
– очищено понад 95 га території,
-знешкоджено 202 вибухонебезпечні предмети.
“У ці моменти поруч працювали медики — ті, хто дбав про безпеку і здоров’я наших земляків.
Дякуємо за службу, відвагу та людяність. Ви не просто знешкоджуєте вибухівку — ви повертаєте безпеку й надію”, – зазначила Світлана Онищук..