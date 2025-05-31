В Івано-Франківську презентували наукову монографію про блаженного Миколая Чарнецького

У приміщенні Івано-Франківської духовної семінарії імені свщмч. Йосафата відбулася презентація наукової монографії “Блаженний священномученик Миколай Чарнецький (1884-1959): історичний портрет”.

Автори видання – депутат обласної ради, політолог і богослов Василь Мельничук та черниця Згромадження Сестер Мироносиць, кандидат історичних наук Андрея (Ольга) Маслій. Про це пише Івано-Франківська обласна рада.

Монографія присвячена постаті блаженного священномученика Миколая Чарнецького – священника, ченця, єпископа УГКЦ. У минулому році її видання було підтримано в межах регіональної цільової програми “Духовне життя” – з обласного бюджету на це виділено 110 тисяч гривень.

“В історії України та Церкви є чимало знакових постатей, життєвий шлях яких ще належить дослідити. Монографія про Миколая Чарнецького вирізняється глибокою джерельною базою. Особисто мене вразив розділ, присвячений його місійному служінню на Поліссі – краю, звідки я родом”, – сказав голова обласної ради Олександр Сич.

У виданні ґрунтовно досліджено життєвий шлях і душпастирське служіння блаженного у Галичині, на Волині, Поліссі та Підляшші.

“Вперше я почув про блаженного Миколая Чарнецького ще у 1990-х роках під час навчання у Львівській політехніці. Саме там дізнався про численні чуда, які відбувалися за його посередництвом. Згодом з’явилася можливість провести глибше історичне дослідження цієї виняткової постаті”, – зазначив Василь Мельничук.

При підготовці монографії автори опрацювали велику кількість джерел: архівні документи, спогади сучасників і свідків подій, наукові публікації.

“Святість Миколая Чарнецького – це не лише наслідок його мученицької смерті. Ми намагалися простежити свідчення про його праведне життя ще від студентських років у Станіславівській гімназії. Його духовний авторитет визнавали ще за життя, а по смерті – відзначено багатьма чудесами”, – зауважила Андрея Маслій.

Видання приурочене до кількох пам’ятних дат: 140-річчя від дня народження, 115-річчя священничих свячень та 65-річчя з дня смерті блаженного Миколая Чарнецького.