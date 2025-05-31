На Городенківщині відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Скорейку Андрію

31 травня у селі Тишківці Коломийського району Івано-Франківської області відбулося урочисте вшанування пам’яті нашого земляка — Андрія Скорейка, воїна, який героїчно загинув, боронячи Україну від російських окупантів.

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Повідомляє Городенківська міська рада, пише Правда.іф

Пам’ятну дошку встановили на фасаді навчального закладу, де свого часу навчався Герой.

Право відкрити меморіал мали найрідніші — мама та брат Андрія.

Освячення пам’ятного знака провели отець Руслан Озарко та отець Ярослав Олійник, які також звершили спільну молитву за душу загиблого та всіх полеглих захисників України.

До присутніх зі словами співчуття й глибокої вдячності звернулися:

-Андрій Цюмпала — перший заступник міського голови,

– Володимир Золотарчук — староста округу,

-Роман Неміш — депутат міської ради, керівник фермерського господарства «СВК ім. Т. Шевченка»

-Наталія Буряк — директор навчального закладу.

Після урочистостей присутні поклали квіти до меморіальної дошки та вшанували пам’ять Героя на його могилі.