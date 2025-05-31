Водоспади в Карпатах: відомі й не дуже маршрути до неймовірних місць

Карпати — це не лише гори й полонини, а й десятки дивовижної краси водоспадів. Пробій у Яремчі чи Сріблясті у Шешорах знають усі. Але чимало водоспадів заховані серед лісів і залишаються не надто відомими для туристів.

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1. Бухтівецький водоспад

Локація: село Букове, Надвірнянський район.

Бухтівецький водоспад – мальовничий водоспад, води якого пробиваються крізь вузький каньйон. Висота сягає приблизно 8 метрів. Водоспад оточений буковими лісами, що створює особливу атмосферу спокою та гармонії з природою.

Як доїхати: з Івано-Франківська потрібно рухатися трасою Н-09 до Надвірної, далі — через село Пасічна до села Букове. Від траси до водоспаду приблизно 6 км. Дорога місцями кам’яниста та болотиста, тому краще їхати авто з високим кліренсом або пройти частину шляху пішки.

2. Крапельний водоспад у Буковому

Локація: поруч із Бухтівецьким водоспадом, село Букове.

Крапельний водоспад — невеликий, але нетиповий водоспад. Його назва походить від тонких струменів води, що стікають по скелях та створюють ефект “крапельного” дощу.

Як доїхати: маршрут до Крапельного водоспаду збігається з маршрутом до Бухтівецького. Від останнього потрібно пройти ще близько 50 метрів лісовою стежкою. Стежка місцями вузька та слизька, особливо після опадів.

3. Водоспад Дзвінка

Локація: біля села Соколовиця Надвірнянського району.

Водоспад Дзвінка — маловідомий, але дуже видовищний водоспад, розташований у гірському масиві Ґорґани. Його струмені падають зі стрімкої скелі, створюючи кришталевий шум. Існує припущення, що саме цей звук дав водоспаду назву.

Як доїхати: спершу варто доїхати до Надвірної трасою Н-09, а звідти — через Пасічну до Соколовиці. Далі маршрут продовжується пішки — стежка пролягає через лісову місцевість уздовж струмка. Мандрівка не складна, проте потребує зручного взуття.

4. Кудринецький водоспад

Локація: село Зелена, Надвірнянський район.

Кудринецький водоспад також не дуже туристичний. Але вартий уваги. Його висота приблизно 5 метрів. Широкі, схожі на сходи, камені, з яких спадає вода, та навколишній ліс додають місцю магії.

Як доїхати: з Івано-Франківська їхати трасою Н-09 до Надвірної, далі — через село Пнів до Пасічної, а звідти — до села Зелена. Останні кілька кілометрів дороги — ґрунтові та можуть бути важкопрохідними після дощу. Рекомендують використовувати повнопривідний транспорт або залишити авто в селі та пройтися пішки.

5. Водоспад Салатручіль

Локація: поблизу села Бистриця, Надвірнянський район.

Салатручіль — мальовничий двокаскадний водоспад заввишки приблизно 6 метрів, захований у лісі. Струмені води розділяються на два каскади та утворюють невелике озеро внизу. Поблизу цього водоспаду ви не побачите натовпи туристів, тож він підійде для спокійного відпочинку.

Як доїхати: з Івано-Франківська варто їхати до Надвірної, далі — у напрямку села Бистриця. Від села до водоспаду приблизно 6 км стежками, тому обирайте зручне взуття.

6. Женецький Гук

Локація: біля села Татарів, Ворохтянська громада, Надвірнянський район.

Женецький Гук — один із найвідоміших водоспадів Карпат заввишки приблизно 15 метрів. Він утворився внаслідок повені 1968 року та з того часу став популярним туристичним місцем.

Як доїхати: з Івано-Франківська потрібно їхати трасою Н-09 до села Татарів, далі — за вказівниками до водоспаду. Дорога асфальтована та в хорошому стані, останній відрізок — пішохідна стежка довжиною приблизно 2 км, яка проходить через ліс та є досить зручною для прогулянки.

7. Водоспад Юрин

Локація: біля села Татарів, Ворохтянська громада, Надвірнянський район.

Водоспад Юрин — новий водоспад, який утворився влітку 2024 року внаслідок повені. Він розташований поруч із Женецьким Гуком. Висота водоспаду становить приблизно 20 метрів. Назва “Юрин” має декілька версій походження. За однією з них водоспад назвали на честь місцевого лісничого або гіда на ім’я Юрій, який першим побачив водоспад.

Під час дощів і весняного танення снігу водоспад особливо повноводний. У посушливі ж періоди, особливо влітку, він може пересихати або суттєво міліти. Тож варто враховувати погоду, щоб побачити його у всій красі.

8. Лужківський водоспад

Локація: село Великий Рожин, Косівський район.

Лужківський водоспад — один із найвищих водоспадів Гуцульщини, його висота сягає понад 14 метрів. Потік води спадає з похилого скельного уступу серед букових лісів. Водоспад розташований на туристичному маршруті Буковець – Писаний Камінь – Буковець, однак залишається маловідомим серед туристів.

Як доїхати: з Івано-Франківська потрібно їхати до Косова, далі — до села Великий Рожин. Звідти дорога проходить гірською стежкою вздовж русла річки. Маршрут не є складним, тому підійде також туристам без спеціальної підготовки.

9. Терношорський Гук

Локація: поблизу сіл Яворів і Снідавка, Косівський район.

Терношорський Гук — мальовничий водоспад заввишки приблизно 3 метри, що складається з трьох невеликих каскадів. Він виник у місці, де гірський потічок прорізає шар стійкого до ерозії пісковику. Водоспад оточений густим лісом, а поруч розташований масив скель Терношорська Лада — давнє язичницьке капище, що додає місцю особливої енергетики.

Як доїхати: з Івано-Франківська прямуйте трасою Н-10 до Коломиї, далі — через Косів до села Яворів. Після нього – піший маршрут завдовжки приблизно 6 км. Дорога місцями кам’яниста та слизька, особливо після дощів, тому рекомендуємо зручне взуття.

10. Манявський водоспад

Локація: біля села Манява, Івано-Франківський район (раніше – Богородчанський).

Манявський водоспад — один із найвищих водоспадів в українських Карпатах, його висота сягає приблизно 20 метрів. Він утворився на річці Манявка, що протікає серед густих букових та смерекових лісів. Водоспад розташований у вузькому каньйоні з високими скельними стінами.

Як доїхати: з Івано-Франківська прямуйте трасою Н-09 до Богородчан, далі — до Маняви. У селі є стоянка, де можна залишити автомобіль. Від стоянки до водоспаду веде ґрунтова дорога протяжністю приблизно 5 км. Дорога проходить через ліс та є досить зручною для прогулянок.

11. Замлацький водоспад

Локація: поблизу села Манява, Івано-Франківський район (раніше – Богородчанський).

Замлацький водоспад розташований у гірському масиві Ґорґани, на потоці Замлак, неподалік від Маняви. Його висота приблизно 8 метрів. Водоспад оточений кам’янистими берегами та густим лісом, що робить його особливо привабливим для тих, хто шукає спокійне місце.

Як доїхати: з Івано-Франківська слід їхати до села Манява. Далі — лише пішки. Маршрут проходить гірськими стежками вздовж потоку Замлаки. Дорога не складна, але потребує зручного взуття та готовності до пішої мандрівки.

12. Сукільські водоспади

Локація: село Сукіль, Болехівська громада.

У межах та околицях села Сукіль розташовані вісім мальовничих водоспадів на струмках Сукіль-Плайський, Сукіль-Набивківський та Бережки — усі є правими притоками річки Сукіль. Водоспади особливо вражають після дощів або навесні.

Сукільський Нижній (2,5 м): при в’їзді в село, біля церкви Святого Михаїла.

(2,5 м): при в’їзді в село, біля церкви Святого Михаїла. Сукіль-Плайський (8 м) і Сукіль-Плайський Верхній (4 м): розташовані поруч, на однойменному струмку.

(8 м) і (4 м): розташовані поруч, на однойменному струмку. Сукільський Верхній (3 м): за 500 м від попередніх двох.

(3 м): за 500 м від попередніх двох. Сукіль-Набивківський (5 м): розташований за 3,5 км за селом, біля гори Набивки.

(5 м): розташований за 3,5 км за селом, біля гори Набивки. Дика Баба (4 м): на струмку Бережки, неподалік сільського цвинтаря.

(4 м): на струмку Бережки, неподалік сільського цвинтаря. Хащуватий (7 м, двокаскадний) і Хащуватий Верхній (1,5 м): сезонні водоспади на хуторі Хащуватий, активні після опадів.

Як доїхати: з Івано-Франківська — через Калуш та Болехів до села Сукіль. Далі — пішохідні маршрути до кожного з водоспадів, частина з яких добре маркована.

Водоспад Сукіль-Плайський верхній

13. Ілемнянський водоспад

Локація: поблизу села Ілемня, Калуський район (раніше Рожнятівський).

Ілемнянський водоспад — каскадний водоспад у північно-західній частині Ґорґан. Його висота приблизно 8 метрів. Особливо вражає після дощів або під час танення снігу, коли потік набуває потужності. У посушливу пору року водоспад може частково пересихати.

Як доїхати: з Івано-Франківська прямуйте трасою Н-10 до Долини, далі — через села Лолин і Шевченкове до села Ілемня. Після Лолина починається ґрунтова дорога, яка може бути складнішою для проїзду в дощову погоду. У самому селі Ілемня є можливість залишити авто та продовжити шлях пішки. До водоспаду веде стежка вздовж потічка — приблизно 600 метрів. Каміння на маршруті може бути слизьким, особливо після опадів, тому подбайте про зручне взуття.

14. Мізунські водоспади

Локація: поблизу села Новий Мізунь, Вигодська громада, Калуський район.

Розташовані на захід від села Новий Мізунь на річці Мізунка. Скелясті схили і велика кількість порогів на Мізунці створюють вражаючий каскад водоспадів. Живлення річки снігове або дощове, а тому найбільш видовищними водоспади є або навесні, або за дощової погоди.

Як доїхати: потрапити на Мізунські водоспади можна на власному авто. З Нового Мізуня виїжджайте до урочища «Кривуля» за 2,5 км від села. Популярний спосіб відвідати Мізунські водоспади – це екскурсія “Карпатським трамвайчиком”, який там робить зупинку.