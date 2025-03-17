Прикарпатець з “оберегом від нечистої сили” напав на працівників ТЦК. Який вирок виніс суд

Івано-Франківський міський суд визначив запобіжний захід для жителя Прикарпаття, який здійснив напад на працівників Територіального центру комплектування та сприяв втечі чотирьох військовозобов’язаних. Окрім цього, суд заарештував речові докази, включаючи автомобіль нападника, його мобільний телефон та дерев’яну биту з написом “Оберіг від нечистої сили”.

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Пише КУРС.

Нагадаємо, 9 березня, підозрюваний на Коломийщині підрізав автомобіль військовослужбовців Коломийського РТЦК та СП та разом з місцевими мешканцями змусив військових відпустити військовозобов’язаних.

Як йдеться в судових ухвалах, чоловік на автомобілі “Peugeot Еxpert” обігнав та підрізав автомобіль військових «Seat». Щоби уникнути аварії, військові ТЦК змушені були зупинитися на узбіччі. Чоловік підійшов до водійських дверцят та вимагав відпустити його знайомого. У разі невиконання його вимоги погрожував знайти зброю і “вирішити ситуацію по-іншому”. Відтак повернувся до свого автомобіля та взяв дерев’яну биту з написом “Оберіг від нечистої сили”. Тим часом до місця події підійшли місцеві люди, які брали участь у похоронній процесії. Нападник сказав їм, що “невідомі у формі” нібито викрали людей та утримують в автомобілі.

Натовп оточив та заблокував автомобіль військових, а хтось відкрив задні дверцята і випустив чотирьох військовозобов’язаних, яких службовці ТЦК перевозили з Коломиї до Івано-Франківська.

Призвідника затримали того ж дня, йому повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1).

Невдовзі суд обрав йому запобіжний – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Окремою ухвалою суд арештував вилучене під час обшуку майно підозрюваного. Зокрема: мобільний телефон; дерев’яну бита з написом “Оберіг від нечистої сили”, автомобіль “Peugeot Expert”, ключ запалювання до нього та техпаспорт.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.