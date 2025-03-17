Українські розробники працюють над створенням гри про перші дні повномасштабної війни

Українська студія Biopunk Labs розпочала розробку інтерактивної гри, яка висвітлить перші дні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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Пише Правда.іф з посиланням на Інформатор Івано-Франківськ

Сюжет гри зосереджений на історіях дітей та цивільних, які опинилися в епіцентрі воєнних подій. Над проєктом працює команда професіоналів із 5–10-річним досвідом у середніх і великих ігрових розробках. Більшість із них має особистий досвід, пов’язаний із війною.

Наразі команда шукає спеціалістів для подальшої роботи над проєктом. Студія нещодавно отримала перше невелике фінансування, яке дозволить створити демоверсію гри до 2025 року.