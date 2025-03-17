ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Вулиця після вибуху з уламками та людьми.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Українські розробники працюють над створенням гри про перші дні повномасштабної війни

Автор: Оксана Марушкевич
17/03/2025 20:31
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Українська студія Biopunk Labs розпочала розробку інтерактивної гри, яка висвітлить перші дні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Інформатор Івано-Франківськ 

Сюжет гри зосереджений на історіях дітей та цивільних, які опинилися в епіцентрі воєнних подій. Над проєктом працює команда професіоналів із 5–10-річним досвідом у середніх і великих ігрових розробках. Більшість із них має особистий досвід, пов’язаний із війною.

Наразі команда шукає спеціалістів для подальшої роботи над проєктом. Студія нещодавно отримала перше невелике фінансування, яке дозволить створити демоверсію гри до 2025 року.