Апеляційний суд залишив без змін вирок корегувальникам по військовому аеродрому Івано-Франківська

Івано-Франківський апеляційний суд не задовольнив скарги корегувальників по аеродрому Олександра Віхляєва та Дмитра Кузнєцова, яких обвинувачують у державній зраді, й залишив без змін вирок міського суду — 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Про це повідомляє Правда з посиланням на Суспільне.

Олександр Віхляєв та Дмитро Кузнецов, яких обвинувачують у тому, що вони допомагали спецслужбам РФ готувати ракетний удар по військовому аеродрому Івано-Франківська 24 лютого 2022 року, своєї вини не визнають і вважають справу проти них сфабрикованою. Третя обвинувачена у скоєнні злочину Кришталь погодилася із судовим вироком і не оскаржувала його.

“Я вважаю, що подібна практика, коли людину можуть взяти з вулиці, заштовхати в буцегарню, “склеїти” справу на неї, засудити до чогось, — це ганебна практика Російської Федерації. І ті, хто займається цим, — такі ж вороги, з якими треба боротися”, — сказав обвинувачений Дмитро Кузнецов.

Інший обвинувачений у держзраді Олександр Віхляєв додав: “Я заявляю про те, що не відбулося жодної події, через яку можна було б дійти до висновку, що відбулася державна зрада. На мою думку, фабрикацією таких справ, особливо цієї, займаються внутрішні вороги України”.

Адвокат Віхляєва Олександр Русин під час засідання стверджував, що суд першої інстанції належним чином не встановив винуватості його підзахисного й жодних прямих доказів скоєння злочину у вироку не надав.

“Не підтверджена наявність у телефоні чи у месенджерах Віхляєва будь-якої інформації, яка може характеризуватися як інформація про критичну інфраструктуру міста. Крім того, не встановлено ні у телефоні Віхляєва, ні в телефоні Кришталь наявності переписки між ними, яка б свідчила про те, що Кришталь пересилала Віхляєву будь-яку інформацію про критичну інфраструктуру, як і не встановлено, що Віхляєв таку інформацію передавав ворогу”, — сказав адвокат Русин.

Він клопотав про повторну перевірку висновків експертизи телефона й комп’ютера Віхляєва. Адвокат Кузнецова Ігор Сулима знову звернувся із клопотанням щодо перегляду відеозапису допиту свого підзахисного.

Натомість прокурор Олексій Безрукий сказав, що докази, викладені у вироку суду першої інстанції, повторного дослідження не потребують. Він також зазначив, що сторона захисту зі свого боку не навела конкретних доказів невинуватості Віхляєва й Кузнецова, тоді як у вироку суду першої інстанції вони наведені чітко.

“Суд послідовно й чітко у своєму рішенні довів винуватість усіх трьох обвинувачених у вчиненні злочину. Апеляційні скарги сторони захисту є абсолютно необґрунтованими”, — сказав Олексій Безрукий.

Суд не задовольнив скарги обвинувачених і залишив без змін вирок міського суду — 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ухвала підлягає касаційному оскарженню упродовж трьох місяців з дня проголошення судового рішення.

Що відомо про справу корегувальників

24 лютого 2022 року армія РФ обстріляла військовий аеродром в Івано-Франківську. Спецслужби затримали трьох підозрюваних корегувальників — громадян України з Харкова, Києва та Запоріжжя.

1 листопада 2024 року Івано-Франківський міський суд виніс їм вирок — 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Обвинувачені Дмитро Кузнецов та Олександр Віхляєв, які допомагали спецслужбам РФ готувати ракетний удар по військовому аеродрому Івано-Франківська 24 лютого 2022 року, оскаржили рішення міського суду. Вони подали апеляційні скарги до Івано-Франківського апеляційного суду, в яких вимагали їх виправдати.