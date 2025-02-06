Обвинувачені у держзраді корегувальники обстрілів аеродрому Франківська подали апеляційні скарги

Обвинувачені у держзраді Дмитро Кузнецов та Олександр Віхляєв, які допомагали спецслужбам рф готувати ракетний удар по військовому аеродрому Івано-Франківська 24 лютого 2022 року, оскаржують рішення Івано-Франківського міського суду. 1 листопада 2024 року їх засудили до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна. Такий вирок обвинувачені вважають незаконним. Вони подали апеляційні скарги до Івано-Франківського апеляційного суду, в яких вимагають їх виправдати.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Докладніше — у матеріалі Суспільного.

До початку першого судового засідання в Івано-Франківському апеляційному суді обвинувачений Дмитро Кузнецов заявив про відвід суддів та прокурора.

“Недовіра взагалі до судової системи Івано-Франківщини, до суду апеляційного та першої інстанції. Тому що вони займаються злочинами проти державності та проти людяності”, — говорить Кузнецов.

Порадившись, судді вирішили відхилити заяву Кузнецова про відвід суддів та прокурора.

Далі суддя Андрій Малєєв зачитав ухвалу Івано-Франківського міського суду. В ній йдеться про те, що для корегування ракетного удару Дмитро Кузнецов стежив за військовим аеродромом, розміщував біля нього “маячки”, а після обстрілу — фіксував за допомогою безпілотника наслідки та публікував відео в Instagram як звіт для кураторів.

Наступного дня після ракетної атаки він мав зустрітися зі своєю спільницею у Тлумацькій громаді. Олександр Віхляєв передавав їм інструкції від російських кураторів і повинен був нелегально переправити до країн Європи.

Дмитро Кузнецов у апеляційній скарзі вказав, що вирок суду — незаконний та необґрунтований. А зі слів його адвоката Ігоря Сулими, документальних підтверджень про те, що Кузнецов отримував інструкції від представників РФ немає.

“Вказано, що слідством не встановлено жодного звʼязку Кузнецова з Російською Федерацією, не допитано жодного експерта, не враховано жодних аргументів захисту. Доводи апеляційної скарги захисника Сулими: все, що наведено у вироку від початку до кінця є домислом, бо базується на показах, які Кузнецов давав слідчому під відеозапис без адвоката”, — йдеться в апеляції, яку озвучив суддя Андрій Малєєв.

Олександр Віхляєв у апеляційній скарзі вказав, що вважає вирок незаконним, необґрунтованим та невмотивованим, зокрема експертизи не виявили жодних доказів шпигунства.

Суддя Андрій Малєєв оголосив перерву в засіданні. Розгляд справи продовжать 12 лютого 2025 року.