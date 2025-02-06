Росія за добу втратила в Україні понад тисячу військових та 18 танків

Російська армія за добу втратила в Україні 1240 військовослужбовців.
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Загальні втрати агресора, як повідомляє Генштаб, становлять 845 тисяч 310 осіб.
Крім того, ЗСУ знищили таке озброєння та військову техніку:
- танків ‒ 9965 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 20737 (+16)
- артилерійських систем – 22753 (+46)
- РСЗВ – 1271 (+2)
- засобів ППО ‒ 1055 (+2)
- літаків – 369 (+0)
- вертольотів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24185 (+83)
- крилатих ракет ‒ 3054 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36211 (+133)
- спеціальної техніки ‒ 3737 (+2)