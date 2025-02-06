Росія за добу втратила в Україні понад тисячу військових та 18 танків

Російська армія за добу втратила в Україні 1240 військовослужбовців.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Загальні втрати агресора, як повідомляє Генштаб, становлять 845 тисяч 310 осіб.

Крім того, ЗСУ знищили таке озброєння та військову техніку: