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Росія за добу втратила в Україні понад тисячу військових та 18 танків
Диван на коліщатках в темній вітальні

Росія за добу втратила в Україні понад тисячу військових та 18 танків

Автор: Олег Мамчур
06/02/2025 07:55
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Російська армія за добу втратила в Україні 1240 військовослужбовців.

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Загальні втрати агресора, як повідомляє Генштаб, становлять 845 тисяч 310 осіб.

Крім того, ЗСУ знищили таке озброєння та військову техніку:

  • танків ‒ 9965 (+18)
  • бойових броньованих машин ‒ 20737 (+16)
  • артилерійських систем – 22753 (+46)
  • РСЗВ – 1271 (+2)
  • засобів ППО ‒ 1055 (+2)
  • літаків – 369 (+0)
  • вертольотів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24185 (+83)
  • крилатих ракет ‒ 3054 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36211 (+133)
  • спеціальної техніки ‒ 3737 (+2)