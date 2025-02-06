Після ДТП під час поїздки на схід помер прикарпатський волонтер Ігор Коржак

П’ятого лютого у лікарні від травм отриманих у результаті аварії під час останньої поїздки на схід помер прикарпатський волонтер Ігор Коржак.

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Про це пише Галка з посиланням на благодійний фонд “Червоне Серце”.

30 січня частина команди благодійного фонду «Червоне Серце», яка поверталась зранку зі сходу України, потрапила в аварію. Найбільше постраждав один із співзасновників фонду – Ігор Коржак.

Сьогодні, п’ятого лютого, на фейсбук-сторінці фонду повідомили, що Ігор внаслідок численних травм помер у лікарні.