Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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6 лютого – 115 років від дня народження Михайла Бажанського (1910-1994), письменника, краєзнавця, громадського діяча української діаспори, пластуна, члена уряду Української Карпатської Держави, уродженця м. Снятина (нині адміністративний центр Снятинської територіальної громади Коломийського району);
– 85 років від дня народження Євгена Гунька (1940-2019), українського диригента, композитора, педагога, заслуженого артиста УРСР, уродженця с. Завалля Снятинського району (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.