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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
06/02/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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6 лютого – 115 років від дня народження Михайла Бажанського (1910-1994), письменника, краєзнавця, громадського діяча української діаспори, пластуна, члена уряду Української Карпатської Держави, уродженця м. Снятина (нині адміністративний центр Снятинської територіальної громади Коломийського району);

– 85 років від дня народження Євгена Гунька (1940-2019), українського диригента, композитора, педагога, заслуженого артиста УРСР, уродженця с. Завалля Снятинського району (нині Снятинської міської територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.