Якою буде погода 6 лютого на Івано-Франківщині

6 лютого 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну з проясненням погоду. Протягом доби — невеликий сніг. На дорогах — місцями ожеледиця.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 3° до 5° морозу, вдень — від 0° до 2° тепла.

По області вночі — 1-6° морозу, вдень прогнозують від 2° морозу до 3° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 4-9° морозу, вдень — від 0° до 5° морозу.

Вітер — північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.