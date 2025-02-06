У трупів свиней, які були знайдені на Калущині, виявили вірус африканської чуми

За фактом порушення ветеринарних правил на Калущині розпочате досудове розслідування.

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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

За процесуального керівництва прокурорів Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому на підставі повідомлення Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області за фактом порушення ветеринарних правил (ст. 251 КК України).

Відповідно до результатів лабораторного дослідженння, проведеного Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби, у патологічному матеріалі від трупів свиней, які були знайдені на території сміттєзвалища селища Брошнів-Осада, виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ВП № 2 (смт Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.