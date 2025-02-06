У Генштабі підтвердили удар по аеродрому в Приморсько-Ахтарську, звідки росіяни запускають «шахеди»

Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони цієї ночі атакували російський аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї.

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Інформацію підтвердив Генштаб, пише Правда.

Військові підтверджують влучання та вибухи в районі цілі, там виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.