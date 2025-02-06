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У Генштабі підтвердили удар по аеродрому в Приморсько-Ахтарську, звідки росіяни запускають «шахеди»
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Генштабі підтвердили удар по аеродрому в Приморсько-Ахтарську, звідки росіяни запускають «шахеди»

Автор: Олег Мамчур
06/02/2025 10:09
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Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони цієї ночі атакували російський аеродром «Приморсько-Ахтарський» у Краснодарському краї.

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Інформацію підтвердив Генштаб, пише Правда.

Військові підтверджують влучання та вибухи в районі цілі, там виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

«Це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Використовується для зберігання, підготовки та пусків безпілотників типу Shahed по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей», – повідомили у Генштабі.