Замовив в Інтернеті: на Прикарпатті у чоловіка виявили та вилучили наркотики

4 лютого співробітники Долинського відділення поліції під час відпрацювання оперативної інформації, виявили та затримали 30-річного місцевого мешканця.

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Під час проведення поверхневої перевірки виявлено поліетиленовий пакет, який чоловік отримав в одному із поштових відділень. В середині були психотропні речовини «амфетамін», пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Фігурант раніше судимий за аналогічні злочини.

Психотропні речовини вилучено та направлено на проведення необхідних експертиз.