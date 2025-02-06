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Замовив в Інтернеті: на Прикарпатті у чоловіка виявили та вилучили наркотики
Диван на коліщатках в темній вітальні

Замовив в Інтернеті: на Прикарпатті у чоловіка виявили та вилучили наркотики

Автор: Олег Мамчур
06/02/2025 10:13
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4 лютого співробітники Долинського відділення поліції під час відпрацювання оперативної інформації, виявили та затримали 30-річного місцевого мешканця. 

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Під час проведення поверхневої перевірки виявлено поліетиленовий пакет, який чоловік отримав в одному із поштових відділень. В середині були психотропні речовини «амфетамін», пише Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Фігурант раніше судимий за аналогічні злочини. 

Психотропні речовини вилучено та направлено на проведення необхідних експертиз.

Порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.