Трагічно загинув викладач ІФНМУ Роман Ган

Сьогодні університетська спільнота ІФНМУ з глибоким болем і сумом дізналася про страшну втрату — раптово загинув колега, доцент, кандидат медичних наук, декан факультету науки про здоров’я Роман Ган.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський національний медичний університет

“Для університету, медичної родини та всіх, хто знав Романа Зіновійовича, це величезна втрата. Він був не просто талановитим лікарем-педіатром, відданим викладачем і мудрим керівником, а й людиною великого серця — щирою, відкритою, доброю. Його щедрість душі, готовність підтримати, уміння вислухати й допомогти залишаться у пам’яті всіх, хто мав щастя працювати й спілкуватися з ним.

Роман Зіновійович був тією людиною, що надихала колектив, заряджала енергією, не боялася нових ідей і завжди прагнула розвитку. Його праця, професіоналізм і любов до своєї справи стали вагомим внеском у розвиток факультету наук про здоров’я, університету та медичної науки загалом.

Висловлюємо щирі співчуття родині, рідним, близьким, друзям і всім, хто знав Романа Зіновійовича”, – йдеться у дописі.