Комунальний транспорт у Франківську курсуватиме по іншому графіку: причина

З 2 червня в Івано-Франківську вводяться в дію літні графіки руху комунального транспорту.

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Перехід на літній розклад пов’язаний з початком активного сезону відпусток, завершенням навчання, сезонним зниженням пасажиропотоку та відсутністю достатньої кількості водіїв. Про це повідомляють на сторінці КП “Електроавтотранс”.

Отже від завтра зміни відбудуться на таких маршрутах.

Автобусні:

№ 23 -один з автобусів буде працювати в режимі “пік”;

№ 26 працюватиме тільки один автобус;

№ 47 – один з автобусів буде працювати в режимі “пік”;

№ 56 – час роботи скорочений до 18 години ;

№ 57 не курсує.

Тролейбусні:

№7 – буде працювати 7 тролейбусів;

№10 -2 одиниці.

Також проведені незначні зміни на інших маршрутах.

Оновлені графіки руху будуть розміщені у футлярах та на сайті rozklad.in.ua.