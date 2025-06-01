Комунальний транспорт у Франківську курсуватиме по іншому графіку: причина

З 2 червня в Івано-Франківську вводяться в дію літні графіки руху комунального транспорту.
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Перехід на літній розклад пов’язаний з початком активного сезону відпусток, завершенням навчання, сезонним зниженням пасажиропотоку та відсутністю достатньої кількості водіїв. Про це повідомляють на сторінці КП “Електроавтотранс”.
Отже від завтра зміни відбудуться на таких маршрутах.
Автобусні:
- № 23 -один з автобусів буде працювати в режимі “пік”;
- № 26 працюватиме тільки один автобус;
- № 47 – один з автобусів буде працювати в режимі “пік”;
- № 56 – час роботи скорочений до 18 години ;
- № 57 не курсує.
Тролейбусні:
- №7 – буде працювати 7 тролейбусів;
- №10 -2 одиниці.
Також проведені незначні зміни на інших маршрутах.
Оновлені графіки руху будуть розміщені у футлярах та на сайті rozklad.in.ua.