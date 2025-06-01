Івано-Франківська громада завтра проведе в останню путь воїна Дядюру Олега

Івано-Франківська громада має втрати. Загинув капітан Олег Дядюра.
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Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.
У понеділок, 2 червня, о 14 годині -розпочнеться церемонія прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3).
О 15 годині – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с.Чукалівка.