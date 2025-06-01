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Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківська громада завтра проведе в останню путь воїна Дядюру Олега

Автор: Оксана Марушкевич
01/06/2025 20:43
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Івано-Франківська громада має втрати. Загинув капітан Олег Дядюра.

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Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

У понеділок, 2 червня, о 14 годині -розпочнеться церемонія прощання зі загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3).

О 15 годині – поховання воїна на Алеї Героїв кладовища с.Чукалівка.

Вічна пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним та близьким.