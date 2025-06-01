Михайло Драпатий подав у відставку через обстріл полігону з військовими

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону 1 червня.

Про це генерал-майор повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни”, – зазначив він.

Він пояснює, що не зміг забезпечити виконання своїх же наказів: “Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність”.

“12 загиблих. Є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися – не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав”, – повідомив Драпатий.

За його словами, поведінка бійців має значення, але головна відповідальність –– завжди на командуванні.

“Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність – отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються – значить, моїх зусиль було недостатньо.

Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки – ми приречені. Без особистої відповідальності – немає розвитку. Без розвитку – немає перемоги”, – йдеться у повідомленні.

“Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, – живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, – вмирає зсередини”, – додав він.

Драпатий також ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів й ефективності систем оповіщення, “але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили”.