Відомо, де на Івано-Франківщині працюватимуть виїзні бригади медиків

“Дні здоров’я” тривають на Прикарпатті. Продовжують роботу виїзні бригади медиків.
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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.
Наступного тижня бригади Товариства Червоного Хреста працюватимуть за таким графіком:
2.06 – Івано-Франківськ (робота з соцпрацівником «Догляд вдома»), Слобідка, Бистрець, Монастирок;
3.06 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8, Ільці, Монастирок;
4.06 – Івано-Франківськ (Бандери, 10 Г), Хриплин, Явірник, Уніж;
5.06 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Милування, Стопчатів, Коломия (Франка, 18 А);
6.06 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Устеріки, Уніж.