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Відомо, де на Івано-Франківщині працюватимуть виїзні бригади медиків

Автор: Оксана Марушкевич
01/06/2025 20:09
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“Дні здоров’я” тривають на Прикарпатті. Продовжують роботу виїзні бригади медиків.

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Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.

Наступного тижня бригади Товариства Червоного Хреста працюватимуть за таким графіком:

2.06 – Івано-Франківськ (робота з соцпрацівником «Догляд вдома»), Слобідка, Бистрець, Монастирок;

3.06 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8, Ільці, Монастирок;

4.06 – Івано-Франківськ (Бандери, 10 Г), Хриплин, Явірник, Уніж;

5.06 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Милування, Стопчатів, Коломия (Франка, 18 А);

6.06 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Устеріки, Уніж.