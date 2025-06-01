На Франківщині презентували виставку головних уборів часів Першої світової війни

У селі Тисів, що на Івано-Франківщині, 31 травня 2025 року відкрили виставку головних уборів часів Першої світової війни. У експозиції в музеї “Патріот” представили 54 шоломи. Це — рідкісні зразки та раритети з приватної колекції.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про експонати у коментарі Суспільному розповів власник колекції та реставратор Анатолій Євстигнєєв.

З його слів, кожен головний убір має унікальну історію. Деякі шоломи він викупляв, інші — пошуківці знаходили у лісах, де велися битви, і передавали йому для відновлення.

“Це — важливий етап історії, яка відбувалася на території Івано-Франківської області, тому що більшість боїв проходили у Карпатах. Перша світова війна не проходила ні в центрі, ні на півночі, ні на сході України — тільки на заході була. Це цікаво досліджувати, бо ми тут живемо і це — клаптик нашого минулого”, — говорить Анатолій Євстигнєєв.

Виставка головних уборів часів Першої світової війни у Тисові на Івано-Франківщині, 31 травня 2025. Анатолій Євстигнєєв

У колекції є головні убори німецьких піхотинців, артилеристів, кулеметників, гусарів і легкої кавалерії. Тож відвідувачі виставки зможуть відстежити еволюцію військових шоломів — від блискучого пікельгельма до бойового штальгельма.

Головні убори часів Першої світової війни, село Тисів Івано-Франківської області, 31 травня 2025. Анатолій Євстигнєєв

Також для відвідувачів виставки створили тематичну фотозону. Експозиція триватиме з 31 травня до 16:00 1 червня.