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У Резерв+ тепер відображаються дані про інвалідність

Автор: Оксана Марушкевич
01/06/2025 18:34
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В оновленні застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси – відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

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Пише Правда.іф з посиланням на Міністерство оборони України

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності.  Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.  

«Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку», – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.