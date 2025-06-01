У предмісті Івано-Франківська блискавка вдарила у житловий будинок. ВІДЕО

Сьогодні, 1 червня, у Івано-Франківську пройшла потужна злива. Підписники місцевих Телеграм каналів повідомили , що під час грози блискавка вдарила у будинок у передмісті, в селі Крихівці.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

На місці працюють відповідні служби.