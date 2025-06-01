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У предмісті Івано-Франківська блискавка вдарила у житловий будинок. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
01/06/2025 17:57
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Сьогодні, 1 червня, у Івано-Франківську пройшла потужна злива. Підписники місцевих Телеграм каналів повідомили , що під час грози блискавка вдарила у будинок у передмісті, в селі Крихівці.

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На місці працюють відповідні служби.

“Блискавка влучила в будинок у Крихівцях. Зараз на місці дві пожежних машини та поліція”,- йдеться у дописі.