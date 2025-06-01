У військовій частині в Харкові помер захисник з Івано-Франківщини Володимир Тарас

Перестало битись серце захисника Володимира Тараса у віці 50 років. Воїн перебував у військовій частині в міста Харків

Повідомив депутат Івано-Франківської обласрої ради Назарій Іванів, передає Правда.іф.

У минулому Володимир Тарас священник, декан Рожнятівського деканату УГКЦ.

Володимир Тарас народився 13 травня 1975 року і є багатодітним батьком трьох доньок та одного сина. З 2014 року Володимир брав участь у АТО/ООС. Коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення, вступив до лав ЗСУ.