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У військовій частині в Харкові помер захисник з Івано-Франківщини Володимир Тарас

Автор: Оксана Марушкевич
01/06/2025 17:42
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Перестало битись серце захисника Володимира Тараса у віці 50 років. Воїн перебував у військовій частині в міста Харків

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Повідомив депутат Івано-Франківської обласрої ради Назарій Іванів, передає Правда.іф. 

У минулому Володимир Тарас священник, декан Рожнятівського деканату УГКЦ.

Володимир Тарас народився 13 травня 1975 року і є багатодітним батьком трьох доньок та одного сина. З 2014 року Володимир брав участь у АТО/ООС. Коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення, вступив до лав ЗСУ.