50 мешканців Івано-Франківщини отримають гранти для розвитку ветеранського бізнесу

50 мешканців Івано-Франківщини стали переможцями восьмої хвилі конкурсу на отримання державних грантів для розвитку ветеранського підприємництва в рамках урядової програми “Власна справа”.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про результати конкурсного відбору повідомила начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, пишуть Версії.

За її словами, “Програма «Власна справа» — це не лише підтримка малого бізнесу, а й реальна можливість для наших захисників та їхніх родин започаткувати та масштабувати бізнес”, – Світлана Онищук.

Серед переможців восьмої хвилі подачі заявок на отримання грантових коштів 27 осіб мають статус учасників бойових дій, а 23 особи є дружинами ветеранів. Реалізація схвалених бізнес-проєктів дозволить створити 93 нові робочі місця в межах Івано-Франківської області.

Право на участь у програмі мають громадяни України, які відповідають певним критеріям. До категорії потенційних отримувачів грантів належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, а також чоловіки або дружини ветеранів.

Розмір грантової підтримки залежить від кількості робочих місць, які планує створити підприємець. За умови створення одного робочого місця максимальна сума гранту становить 250 тисяч гривень. Для створення двох робочих місць держава готова надати до 500 тисяч гривень. Найвищий розмір гранту до одного мільйона гривень передбачений для проєктів, які забезпечать створення чотирьох і більше робочих місць.

Для отримання грантів розміром від 500 тисяч гривень встановлені додаткові вимоги. Потенційний отримувач повинен бути зареєстрованим як фізична особа-підприємець понад 12 місяців та забезпечити співфінансування проєкту. Державна підтримка складає 70 відсотків від загальної вартості проєкту, а решту 30 відсотків підприємець має внести власними коштами.

Процедура подачі заявки здійснюється через електронний портал “Дія”, де заявники мають додати детальний бізнес-план свого проєкту. Для отримання додаткової інформації про програму діє спеціальний веб-ресурс за адресою https://www.dcz.gov.ua/people/ubd.

Консультаційну підтримку потенційні учасники програми можуть отримати за телефоном 066-655-40-33 або звернувшись до офісів “Зроблено в Україні”, які функціонують у трьох містах області. В Івано-Франківську консультаційний пункт розташований за адресою вулиця Деповська, 89а, телефон для довідок 0342722100. У Коломиї офіс працює на вулиці С. Петлюри, 74, контактний номер 0343337077. Жителі Калуша можуть отримати консультації на бульварі Незалежності, 1, телефон 0347270959.

Програма “Власна справа” реалізується в межах урядової ініціативи, яка є складовою частиною флагманського проєкту “Робота без бар’єрів”. Координацію програми здійснює Міністерство економіки України за ініціативи першої леді України “Олена Зеленська”, – Світлана Онищук.

Дана ініціатива спрямована на підтримку економічної інтеграції ветеранів та членів їхніх родин через розвиток підприємницької діяльності та створення нових можливостей для працевлаштування в регіоні.